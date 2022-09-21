الرياضة
جدل يرافق غياب ربيع عن الجزيرة
أثار غياب الدولي المغربي محمد ربيع، عن تشكيلة الجزيرة الإماراتي، خلال المباريات الأولى للموسم الرياضي الجديد، جدلا داخل الفريق وخارجه، واستغرابا من لدن متابعيه. وتساءلت الجماهير الإماراتية والمغربية، عن السبب الحقيقي لغياب ربيع، إذ كان من بين أفضل اللاعبين الموسم الماضي، بالإضافة إلى فترة التحضيرات التي أجريأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا