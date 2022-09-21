الرياضة
بوادر الانفصال بين الرجاء والبنزرتي
اجتماع لم يفض إلى أي نتيجة وتبادل التهم يزيد الوضع تعقيدا تلوح بوادر الانفصال بين الرجاء الرياضي، والمدرب التونسي فوزي البنزرتي في الأفق، بعد البداية المتعثرة للفريق في البطولة، وعدم انسجام الطاقم التقني المتكون من عبد الإله فهمي وهلال الطائر وهشام ابوشروان، مع الإطار التونسي. ولم يتوصلأكمل القراءة »
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