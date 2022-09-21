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متحف حديقة الحيوانات على “الثقافية”
برنامج خاص يقرب المشاهدين من الثروة الحيوانية الغنية والمتفردة انتهى طاقم برنامج “متاحف المغرب” من إنجاز حلقة خاصة حول متحف حديقة الحيوانات بالرباط، باعتباره فضاء لتثمين التراث الأركيولوجي المغربي وتقريب الزوار من تاريخ الاستيطان الحيواني للأراضي المغربية، منذ نهاية الزمن الجيولوجي الثلاثي وطيلة الزمن الرباعي. ويدعو “متاحفأكمل القراءة »
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