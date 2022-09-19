حوادث
اعتقال مستشار افتض بكارة قاصر
أودع سجن عكاشة ومحاولات لعقد قرانه على مستخدمته الحامل أمضى عضو بمجلس جماعة أولاد زيان، إلى حدود أمس (الأحد)، ليلتين رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن عكاشة، إثر إيداعه به، الجمعة الماضي، من قبل قاضي التحقيق لدى استئنافية البيضاء. وأحيل العضو الجماعي على الوكيل العام للملك لدى استئنافية البيضاء،أكمل القراءة »
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