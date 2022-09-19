الرياضة
السريع يصحح المسار على حساب سطاد
فاز عليه في مباراة مثيرة شهدت احتجاجات على التحكيم قاد المهاجم رضوان كروي، فريقه سريع وادي زم، لتحقيق فوز على سطاد المغربي، بهدفين لواحد، خلال المباراة التي أقيمت أول أمس (السبت)، بملعب الفوسفاط بخريبكة، لحساب الدورة الثانية من بطولة القسم الثاني. وتألق كروي بشكل لافت في ثانيأكمل القراءة »
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