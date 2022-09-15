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الرياضة

“الكوديم” يواجه شفشاون بمعسكر تطوان

منذ 3 دقائق
الفريق انتدب 18 لاعبا وخاض سبع مباريات يواصل النادي المكناسي لكرة القدم معسكره بتطوان، استعدادا لانطلاق بطولة القسم الوطني هواة، نهاية الشهر الحالي، بمواجهة الاتحاد الرياضي الشفشاوني، اليوم (الخميس)، بملاعب الملاليين. وسينتهي المعسكر الإعدادي، بعد غد (السبت)، ليستأنف بعدها التداريب بالمركب الشرفي بمكناس. وسبق للنادي المكناسي أنأكمل القراءة »

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منذ 3 دقائق


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