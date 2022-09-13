“سونيرجيا” :  52 مليون خط هاتف نقال بالمملكة 

كشفت”سونيرجيا”، في دراسة حديثة أجرتها حول الاتصالات الهاتفية بالمملكة، أن عدد خطوط الهواتف النقالة بالمغرب بلغ، في الفصل الثالث من 2021، 52 مليون خط، مقابل 45,9 في نهاية دجنبر 2019، بسبب تزايد عدد المستخدمين الذين يتوفرون على أرقام هواتف متعددة.

وأوضحت الدراسة أن 93,80 من المغاربة الذين يتوفرون على هواتف ذكية، تتراوح أعمارهم بين 18 و24 سنة، و87,50 بين 25 و39 سنة، و75,30 في المائة بين 40 و59 سنة، ثم 50,70 في المائة ممن يبلغ سنهم 60 سنة وما فوق.

وتابع المصدر ذاته، أن إجمالي المغاربة الذين يجرون اتصالاتهم عبر الخطوط المحلية هو 55 في المائة، مقابل 89 في المائة عبر الإنترنت، بما في ذلك 45 في المائة ممن يجرون مجمل اتصالاتهم عبر الخطوط الأرضية، و11 في المائة عبر تطبيقات التواصل الفوري، و44 في المائة عبر الإثنين، كل حسب الحاجة.

وأبرزت دراسة “سونيرجيا” أن 55 في المائة ممن يجرون اتصالاتهم عبر الخطوط الأرضية، رجال، مقابل 35 في المائة من النساء، ومعظمهم من الشريحة العمرية الأكبر سنا (59 في المائة يبلغون أزيد من 45 سنة، و34 في المائة أقل من 35 سنة)، مضيفة أن 53 في المائة من إجمالي هذه الفئة يوجدون بالوسط القروي و39 في المائة بالحضري، معللين اختيارهم للخطوط الأرضية عوض الانترنت، بتعودهم على ذلك وجودة وسهولة الاتصال.

أما بالنسبة إلى معتمدي الانترنت لإجراء اتصالاتهم فمعظمهم شباب متعلمون (يتراوح عمرهم 18 و24 سنة)، ويصنفون كالآتي : 17% منهم نساء و5 في المائة رجال، ثم 15 في المائة في المجال الحضري، و5 في المائة في الوسط قروي، معللين اختيارهم للإنترنت كوسيلة للاتصال بكلفته المنخفضة مقارنة مع الخطوط الأرضية، إذ تخولهم تطبيقات التراسل الفوري إجراء اتصالات غير محدودة داخل أو خارج الوطن، بمجرد التوفر على الويفي أو الاشتراك في باقات الاتصال الخاصة بمختلف الشبكات الوطنية، وبأثمنة منخفضة (ابتداء من 49 درهما في الشهر).

وأخذا بعين الاعتبار اتصال 86 في المائة من المغاربة بشبكة الإنترنت، بما يعادل 31.7 مليون مستخدم، وفق مقياس شبكات التواصل الاجتماعي بالمغرب لـ2022، ناهيك عن 82 في المائة من مستخدمي “واتساب”، لفتت دراسة “سونيرجيا”، إلى الحاجة الملحة لبلورة تطبيق وطني مشابه للتطبيق المذكور، من أجل تقديم الخدمات ذاتها للمستخدمين المغاربة.

(ي.ع)