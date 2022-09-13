أســــــرة
أهمية العلاج المبكر
الدكتورة شادي نصحت مرضى السكري بتفادي العلاجات المنزلية شددت الدكتورة أمل شادي، طبيبة عامة على أهمية العلاج المبكر ل»مسمار القدم»، الذي يعتبر تورما يصيب كذلك اليد. ونصحت الدكتورة شادي مرضى السكري بتفادي العلاجات المنزلية والأدوية الخاصة بإذابة طبقاته السميكة. عن ما يعرف ب»مسمار الكيف» وأعراضه وأسبابه وعلاجهأكمل القراءة »
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