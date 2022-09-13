أســــــرة
نصائح للوقاية منه
هناك العديد من النصائح، التي يمكن اتباعها للمساعدة على منع تكون مسامير القدم، ومنها غسل القدمين يوميا بالماء والصابون، مع الحرص على استخدام فرشاة لتقشيرهما، إلى جانب الحرص على تبديل الجوارب يوميا والتأكد من تهوية القدمين قدر الإمكان. وينصح باستخدام مبرد القدم بانتظام لإزالة الأجزاء الصلبة منأكمل القراءة »
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