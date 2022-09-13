أســــــرة
خطوتان مهمتان
تمثل مسامير القدم طبقات متعددة من الجلد الميت، لذلك تساعد إزالتها بلطف على التخلص منها، ويمكن تحقيق ذلك من خلال خطوتين فقط. وتتجلى الخطوة الأولى في نقع القدم المصابة بالمسمار في الماء الدافئ لمدة تتراوح ما بين 10 و15 دقيقة، ما يساعد على ترطيب البشرة. أما الخطوةأكمل القراءة »
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