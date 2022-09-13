أســــــرة
لمعلوماتك
< يعد "مسمار الكيف" أحد المشاكل المزعجة، والتي غالبا ما يظهر في القدم بسبب الضغط الشديد عليها، فيحاول الجلد الخارجي حماية الأجزاء الداخلية عن طريق تكوين المسمار. < قد يظهر "مسمار الكيف" في اليد بسبب الضغط والاحتكاك وتآكل الجلد فترات طويلة، وهناك بعض الأشخاص الذين يكونون أكثرأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا