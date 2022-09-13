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منذ 3 دقائق
< يعد "مسمار الكيف" أحد المشاكل المزعجة، والتي غالبا ما يظهر في القدم بسبب الضغط الشديد عليها، فيحاول الجلد الخارجي حماية الأجزاء الداخلية عن طريق تكوين المسمار. < قد يظهر "مسمار الكيف" في اليد بسبب الضغط والاحتكاك وتآكل الجلد فترات طويلة، وهناك بعض الأشخاص الذين يكونون أكثرأكمل القراءة »

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منذ 3 دقائق


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