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اذاعة وتلفزيون

المريني: لا أخاف المغامرة

منذ 51 ثانية
مخرج “جبل موسى” قال إن السينما الحقيقية لا تدرس اختارت إدارة المهرجان الوطني للفيلم بطنجة الفيلم السينمائي “جبل موسى” للمخرج إدريس المريني للمشاركة في المسابقة الرسمية. عن هذه التجربة الفنية ومحاور أخرى يتحدث ل”الصباح” في الحوار التالي: < السينما والأدب يتكاملان ويتغذيان مع بعضهما، فحبي للأدب والروايةأكمل القراءة »

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منذ 51 ثانية


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