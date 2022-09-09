وطنية
خلافات “البام” والأحرار تحرج الأغلبية
الزعماء يصدرون بلاغات بمواقف متباينة دون أن يعقدوا اجتماعا مزقت الخلافات مكونات الأغلبية، على خلفية تباين مواقفها حول كل القضايا المثارة، بسبب عدم عقد اجتماع لزعمائها، رغم عودة الجميع من العطلة الصيفية، إذ لم يتم الاتفاق على وضع أجندة للدخول السياسي، وإعادة صياغة الأولويات التي فرضتها تقلباتأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا