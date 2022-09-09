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الرياضة

الزاكي يعود لطنجة قبل الديربي

منذ ساعة واحدة
قال إن الغيابات سبب الهزيمة أمام السوالم في الجولة الأولى عجلت هزيمة اتحاد طنجة في الدورة الأولى من البطولة أمام شباب السوالم، بعودة المدرب بادو الزاكي، للإشراف على تداريب الفريق بعد غيابه بسبب وفاة زوجته. وأكد الزاكي على ضرورة التعويض في الديربي الذي ينتظر فريقه، اليوم (الجمعة)،أكمل القراءة »

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منذ ساعة واحدة


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