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الرياضة

قصبة تادلة بدون مدرب

منذ 16 ثانية
فسخ أحمد زهير، مدرب شباب قصبة تادلة، عقده مع الفريق، بعد التعاقد معه قبل أسبوعين، بسبب عدم قدرة المكتب المسير على إجراء انتدابات معينة، من أجل المنافسة على تحقيق الصعود للقسم الوطني الثاني، كما جاء في الاتفاق المبرم بين الطرفين. وسارع شباب قصبة تادلة إلى التعاقد معأكمل القراءة »

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منذ 16 ثانية


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