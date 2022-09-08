وطنية
لجنة ترشيحات لاختيار أجهزة الاتحاد الدستوري
حسمت اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني السادس لحزب الاتحاد الدستوري، المكرر عقده يومي 1و2 أكتوبر المقبل بالبيضاء، في مسطرة انتخاب الأجهزة القيادية للحزب، بالمصادقة بالإجماع على اعتماد لجنة الترشيحات. ويطرح سؤال خلافة محمد ساجد بقوة على رأس الحزب، في ظل الخلافات التي عاشها في المرحلة الأخيرة، بين عدد منأكمل القراءة »
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