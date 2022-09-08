الرياضة
الخميسات يعزز صفوفه بتسعة لاعبين
عزز الاتحاد الزموري للخميسات، الممارس في بطولة القسم الوطني الثاني، صفوفه بتسعة لاعبين في فترة الانتقالات الصيفية. وانتدب الخميسات المهدي النغمي وياسين معموش من مولودية وجدة، وحكيم باسين من شباب السوالم، وزكرياء أولبنا من شباب بنكرير، وحمزة القصير من الراسينغ البيضاوي، وإلياس أوعراب من أشبال الصخيرات، الممارس فيأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا