fbpx
الرياضة

الخميسات يعزز صفوفه بتسعة لاعبين

منذ 4 ساعات
عزز الاتحاد الزموري للخميسات، الممارس في بطولة القسم الوطني الثاني، صفوفه بتسعة لاعبين في فترة الانتقالات الصيفية. وانتدب الخميسات المهدي النغمي وياسين معموش من مولودية وجدة، وحكيم باسين من شباب السوالم، وزكرياء أولبنا من شباب بنكرير، وحمزة القصير من الراسينغ البيضاوي، وإلياس أوعراب من أشبال الصخيرات، الممارس فيأكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 4 ساعات


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

مانع إعلانات!!!

أنتم تستخدمون ملحقات لمنع الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات لتصفح الموقع.