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الرياضة

خريبكة يتعاقد مع لواني

منذ 4 ساعات
التحق أمين لواني بأولمبيك خريبكة، قادما من الفتح الرياضي، بطلب من المدرب التونسي لسعد الدريدي، من أجل تعزيز خط وسط الميدان. ووقع لواني عقدا مع أولمبيك خريبكة يمتد لموسمين، ويسعى لكسب الرسمية، وخلق التوازن في وسط الميدان، الذي يضم أيضا سفيان كركاش والإيفواري نيلمار بلي ونجيب المعتنيأكمل القراءة »

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منذ 4 ساعات


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