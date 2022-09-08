اذاعة وتلفزيون
الغافولي في حفل بفرنسا
يستعد الفنان زكرياء الغافولي لإحياء حفل فني بفرنسا غدا (الجمعة)، إذ سيكون جمهوره بتولوز على موعد مع متابعة باقة من أشهر أغانيه. وبدأ الغافولي خلال الفترة الماضي في الترويج لحفله الفني على حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، كما دعا أبناء الجالية المغربية بالمهجر لحضوره. ومن بينأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا