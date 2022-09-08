أســــــرة
نصائح
< نوم تواجه الأم مشكلة تنظيم نوم طفلها، ودفعه إلى النوم مبكرا كي يستيقظ نشيطا في موعد المدرسة خاصة في الأسبوع الأول، سيما أنه اعتاد على السهر والنوم المتأخر في الصباح بسبب أجواء الصيف والعطلة. وينصح بعدم تقدم مشروبات للطفل تحتوي على الكافيين مثل الشكلاطة والمياه الغازيةأكمل القراءة »
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