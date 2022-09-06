الرياضة
التحكيم يرجح كفة الرجاء
آسفي عاد بتعادل ثمين من البيضاء وقدم اعتراضا على البنزرتي أنقذ الحكم محمد زرزاي فريق الرجاء الرياضي من هزيمة محققة حينما تغاضى عن ضربة جزاء واضحة لفريق أولمبيك آسفي بعدما أسقط أحد لاعبيه داخل مربع العمليات، ما خلف حالة استياء وسط الجماهير ومكونات الفريق المسفيوي. وتقدم مسؤولوأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا