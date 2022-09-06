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الرياضة

التحكيم يرجح كفة الرجاء

منذ 14 ثانية
آسفي عاد بتعادل ثمين من البيضاء وقدم اعتراضا على البنزرتي أنقذ الحكم محمد زرزاي فريق الرجاء الرياضي من هزيمة محققة حينما تغاضى عن ضربة جزاء واضحة لفريق أولمبيك آسفي بعدما أسقط أحد لاعبيه داخل مربع العمليات، ما خلف حالة استياء وسط الجماهير ومكونات الفريق المسفيوي. وتقدم مسؤولوأكمل القراءة »

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منذ 14 ثانية


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