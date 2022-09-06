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تكريم الصايل بطنجة

منذ 4 ثواني
أعلنت إدارة المهرجان الوطني للفيلم بطنجة في دورته 22، والذي من المنتظر أن تنطلق فعالياتها 16 شتنبر الجاري، الاحتفاء بالراحل نور الدين الصايل، ضمن فقرات حفل الافتتاح. وقال المركز السينمائي المغربي، إذ دورة هذه السنة تحتفي بذكرى الراحل الصايل، مؤكدا أنه كان أستاذا ومفتشا عاما للفلسفة وعضواأكمل القراءة »

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منذ 4 ثواني


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