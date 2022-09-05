الرياضة
إعلام ليبيا يشيد بمتولي
لقي محسن متولي إشادة وسائل الإعلام الليبي، بعد أول ظهور له بالدوري المحلي، الخميس الماضي، إذ ساهم في فوز فريقه الجديد الأهلي، بنتيجة عريضة (10-0)، بتسجيله هدفين. وحسب وسائل الإعلام، فإن اللاعب المغربي ظهر بمستوى جيد، وساهم في أول فوز للأهلي خلال الموسم الجديد. وتمكن متولي منأكمل القراءة »
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