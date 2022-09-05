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الرياضة

إعلام ليبيا يشيد بمتولي

منذ دقيقتين
لقي محسن متولي إشادة وسائل الإعلام الليبي، بعد أول ظهور له بالدوري المحلي، الخميس الماضي، إذ ساهم في فوز فريقه الجديد الأهلي، بنتيجة عريضة (10-0)، بتسجيله هدفين. وحسب وسائل الإعلام، فإن اللاعب المغربي ظهر بمستوى جيد، وساهم في أول فوز للأهلي خلال الموسم الجديد. وتمكن متولي منأكمل القراءة »

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منذ دقيقتين


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