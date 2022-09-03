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وطنية

التمييز في ملف طلبة أوكرانيا

منذ دقيقتين
في وقت يستعد فيه مئات أولياء الطلبة العائدين من أوكرانيا، لدفع مبالغ مالية مهمة قصد تمكين أبنائهم من استئناف مسارهم الدراسي، والتي تصل إلى 13 مليونا، قررت وزارة التعليم العالي اعتماد التمييز وإدماج جزء من العائدين في كلية عمومية، وأعفتهم من أداء أي رسوم مالية، رغم أنهمأكمل القراءة »

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منذ دقيقتين


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