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حوادث

اعتقال خمسيني اغتصب معاقة بتازة

منذ دقيقة واحدة
أحالت الشرطة القضائية بتازة، على الوكيل العام باستئنافية المدينة، مياوما يتجاوز عمره خمسين سنة، متزوجا وأب لثلاثة أبناء، لاغتصابه فتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة، ما نتج عنه افتضاض بكارتها، بعدما غرر بها ووعدها بالزواج واستغل إعاقتها وضعف إدراكها لاستغلالها جنسيا. وحسب مصادر «الصباح»، أوقف المتهم إثر تحرياتأكمل القراءة »

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