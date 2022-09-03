حوادث
أعمال عنف ومخدرات تورط عناصر “إلترا”
إيقاف مشجعين للجيش أحدثوا رعبا بوجدة باشرت عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن وجدة، أول أمس (الخميس)، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة، مع جانحين محسوبين على فصيل رياضي يشجع فريق الجيش الملكي، للاشتباه في تورطهم في ارتكاب أحدث شغب بعاصمة الشرق. وحسب مصادر «الصباح»، فإن المعلومات الأوليةأكمل القراءة »
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