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الرياضة

مصطفى: الرجاء لا يخيفنا

منذ دقيقة واحدة
مدرب أولمبيك آسفي قال إن الفريق جاهز والهدف هو ضمان البقاء قال طارق مصطفى، مدرب أولمبيك آسفي، إن فريقه جاهز لمواجهة الرجاء الرياضي غدا (الأحد)، في أول دورة من بطولة القسم الأول. وأكد المدرب المصري أن المباراة ستكون صعبة للطرفين، وقال إن فريقه يحترم المنافس، وسيدافع عنأكمل القراءة »

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