الرياضة
33 لاعبا في اللائحة النهائية للفتح
ضمت ثلاثة أجانب وخمسة من الأمل ضمت اللائحة النهائية للفريق الأول للفتح الرياضي، المقرر خوضها منافسات الموسم الرياضي الجديد، 33 لاعبا، ضمنهم ثلاثة أجانب. واختار جمال سلامي، مدرب الفتح الرياضي، الإيفواري عمر فاروق كومارا، في لائحته النهائية للموسم الرياضي المقبل، إلى جانب مواطنيه هيرفي غاي نادي بيأكمل القراءة »
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