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“الشيطان في أوهايو” على “نتفليكس”
تقترح منصة “نتفليكس” على مشتركيها، مشاهدة أحداث مسلسل جديد بعنوان “الشيطان في أوهايو”، والذي طرحت حلقاته أمس (الجمعة). ويتكون المسلسل الجديد من 8 حلقات مدة كل حلقة 45 دقيقة، وهو من بطولة إيميلي ديشانيل وسام جايجر في دور بيتر، وجيراردو سيلاسكو في دور المحقق لوبيز، ومادلين آرثرأكمل القراءة »
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