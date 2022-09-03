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حوادث

انتشال جثث مهاجرين بإسبانيا

منذ 3 دقائق
انتشلت فرقة بحرية تابعة للحرس المدني الإسباني، في عمليتين متفرقتين، سبع جثث لأشخاص لقوا حتفهم غرقا، وهم يحاولون عبور البحر الأبيض المتوسط للدخول إلى الأراضي الإسبانية خلسة.  وأعلنت الشرطة الإسبانية في بيان لها، أن عناصرها انتشلت، سبع جثث قبالة شواطئ أليكانتي ومورسيا، بعد أن توصل مركز الإنقاذ البحرىأكمل القراءة »

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منذ 3 دقائق


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