حوادث
انتشال جثث مهاجرين بإسبانيا
انتشلت فرقة بحرية تابعة للحرس المدني الإسباني، في عمليتين متفرقتين، سبع جثث لأشخاص لقوا حتفهم غرقا، وهم يحاولون عبور البحر الأبيض المتوسط للدخول إلى الأراضي الإسبانية خلسة. وأعلنت الشرطة الإسبانية في بيان لها، أن عناصرها انتشلت، سبع جثث قبالة شواطئ أليكانتي ومورسيا، بعد أن توصل مركز الإنقاذ البحرىأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا