حوادث
إعتقال متورطين في القتل بطنجة
أطاحت مصالح الأمن بطنجة بشخصين مطلوبين لدى العدالة بمقتضى مذكرات بحث على الصعيد الوطني، حررت في حقهما للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالضرب والجرح المفضيين للموت وحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية، التي وقعت ماي الماضي، وراح ضحيتها شاب لا يتجاوز عمره 26 سنة، إلا أنهما ظلاأكمل القراءة »
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