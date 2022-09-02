الصباح الفني
لديب وجولة على “الكواد”
تقاسمت الممثلة السعدية لديب مع متابعي صفحتها الرسمية على “إنستغرام” مقطع فيديو من جولتها على متن دراجة من نوع “الكواد” في إحدى المناطق الجبلية. وبدت السعدية لديب مستمتعة جدا بجولتها، التي علقت عليها قائلة “يجب معرفة استغلال الوقت والاستفادة من كل اللحظات الجميلة”. وتعشق كثيرا لديب قضاءأكمل القراءة »
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