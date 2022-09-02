أســــــرة
نــصــيـــحــة:أسباب رفض العضو
يمكن في حالات كثيرة، أن يرفض الجسم العضو أو النسيج المزروع، وهي الحالة التي يهاجم فيها الجهاز المناعي لجسم المستقبل، العضو أو النسيج المزروع. وتم تصنيف حالات الرفض، حسب ما يؤكده الاختصاصيون، إلى ثلاثة أنماط مختلفة، وهي الرفض مفرط الحدة، الذي تظهر علاماته بعد مرور دقائق قليلةأكمل القراءة »
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