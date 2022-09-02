حوادث
تشديد عقوبة معنف شرطيين بالحسيمة
رفعت غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، الثلاثاء الماضي، من العقوبة الحبسية الصادرة في حق شخص جانح ظهر في مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” والتراسل الفوري “واتساب» وهو يعرض عنصري شرطة بالزي الرسمي لاعتداء جسدي وصف بالخطير. وقضت هيأة الحكم بالرفع من العقوبة إلىأكمل القراءة »
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