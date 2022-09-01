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وطنية

استنفار حكومي لحل مشاكل المهاجرين

منذ 33 ثانية
مطالب بمحاسبة المسؤولين عن مجلس الجالية وفتح تحقيق في ضياع ملايير الجمعيات استنفر الملك محمد السادس، أعضاء الحكومة، بعد عودتهم من العطلة الصيفية لمناقشة قضايا مغاربة العالم، وإيجاد حلول عملية لتفادي تداعيات خطأ حذف منصب وزير منتدب أو كاتب دولة من الهيكلة الحكومية. وشارك 14 وزيرا، رفقةأكمل القراءة »

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منذ 33 ثانية


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