مجتمع
حرب “أجور” بين الحكومة والأساتذة
أصبحت مقاطعة الموسم الجامعي والدراسي أو أي خدمة عمومية، يقدمها الموظف ويتلقى عليها أجرا، ورقة الضغط الجديدة لدى النقابات والتنسيقيات، لمواجهة تقاعس الحكومة عن تنفيذ مطالب موظفي الدولة. وليت سبب المقاطعة هو الإشكالات الحقيقية للتعليم العالي، بل إن الأمر يتعلق فقط بمصلحة شخصية، تتمثل في الزيادة فيأكمل القراءة »
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