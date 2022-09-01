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مجتمع

تنامي سرقة الرمال بضواحي آسفي

منذ 11 ثانية
كشفت مصادر مطلعة ل “الصباح”، أن شبكات تسرق الرمال بإقليم آسفي، عادت إلى استئناف نشاطها، في عز فصل الصيف. واستنادا إلى إفادة مصادر متطابقة، فإن العشرات من شاحنات المبحوث عنهم وآخرين، عادوا إلى استئناف نشاطهم بالمقالع العشوائية المحاذية لمركز البدوزة، كمقالع الجليدات والشنينات وكرام الضيف، خصوصا فيأكمل القراءة »

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منذ 11 ثانية


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