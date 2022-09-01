وطنية
شراكة طاقية مغربية سعودية
الملك سلمان يعطي موافقته على مذكرة تفاهم لتطوير موارد جديدة وصيانة الأمن الطاقي للبلدين أعطى العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، أول أمس (الثلاثاء)، أثناء ترؤسه جلسة لمجلس الوزراء في قصر السلام بجدة، موافقته على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة المغربية، في مجالأكمل القراءة »
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