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تفكيك شبكة دولية لتهريب الآثار

منذ 18 ثانية
“أنتربول” تعتقل مستشارا جماعيا بمطار تونس متورطا في غسل أموال أنشطته بالمغرب وإسبانيا ألقت السلطات التونسية القبض على مستشار جماعي بإحدى الجماعات، ضواحي البيضاء، بمطار تونس العاصمة، بعد صدور أمر باعتقاله من الشرطة الدولية “أنتربول” للاشتباه في تورطه مع شبكة دولية لتهريب الآثار وغسل الأموال. وأفادت مصادرأكمل القراءة »

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منذ 18 ثانية


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