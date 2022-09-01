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تحت الدف

منذ 58 ثانية
انتهى، أمس (الأربعاء)، الموعد الذي حددته مجلة فرنسية لإجراء تعديل حكومي، دون أن يحدث أي شيء على الإطلاق، إذ تواصل الحكومة أشغالها بجميع أعضائها، وتجتمع، اليوم (الخميس)، في إطار مجلس حكومي لمناقشة عدد من القضايا. ومؤكد أن هذه “الكذبة” ستضع المجلة الفرنسية، مستقبلا، في مشاكل حقيقية معأكمل القراءة »

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منذ 58 ثانية


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