الأولى
اعتداءات معنوية “ترهب” قضاة
دعا عبد الرزاق الجباري، رئيس نادي قضاة المغرب، إلى مباشرة التحقيقات في الاتهامات الموجهة إلى بعض القضاة، وترتيب الآثار القانونية على ذلك إن ثبتت صحتها، مشددا على أنه “إذا كانت تلك الاتهامات كاذبة، يتعين إخبار الرأي العام بذلك، بهدف رد الاعتبار للقاضي المعني وللمؤسسة القضائية التي أسيءأكمل القراءة »
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