الرياضة
رسالة رياضية: “ميركاتو”
تمديد فترة الانتقالات الصيفية للاعبين ساعات قبل نهايتها، يعطي إشارات سلبية حول مستوى الاحتراف في تدبير البطولة الوطنية لكرة القدم. أولا، في جميع الأحوال، اتخاذ قرار من هذا الحجم في آخر لحظة، يعني أن الأمور تدبر بطريقة هشة، وغير مخطط لها، سيما أن هناك أندية أغلقت لوائحها،أكمل القراءة »
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