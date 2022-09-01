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الرياضة

بطولة المتغيرات

منذ 31 ثانية
نشاط الميركاتو ومدربون جدد في أغلب الفرق وغموض يلف نجاعة الشركات تتجه الأنظار إلى بطولة القسم الأول لكرة القدم، التي تنطلق اليوم (الخميس)، بمباراة نهضة بركان وحسنية أكادير، في افتتاح موسم يشهد متغيرات عديدة، من الناحية القانونية والرياضية، بعد أن فعلت أغلب الأندية الوطنية شركاتها الرياضية. ورغمأكمل القراءة »

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منذ 31 ثانية


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