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الصباح الفني

تتويج “أزرق القفطان” في “أنغوليم”

منذ 3 دقائق
المخرجة مريم التوزاني (خاص)
نال الفيلم المغربي “أزرق القفطان”، لمخرجته مريم التوزاني، جائزتين خلال فعاليات مهرجان الفيلم الفرنكوفوني، المقام في أنغوليم الفرنسية. وحصل الفيلم المغربي على ثاني أكبر عدد من جوائز المهرجان، بعد فيلم “الولد السادس” الذي حصد حصة الأسد من جوائز المهرجان، إذ توج الفيلم المغربي بجائزة “فالوا” للإخراج، إضافةأكمل القراءة »

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