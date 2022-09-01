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الصباح الفني

إيكو في عرض بتطوان

منذ دقيقة واحدة
قدم الفكاهي عبد الرحمان أوعابد الملقب ب”إيكو” عرضا فكاهيا لفائدة جمهور تطوان، الذي حل بكثافة لمتابعة فقرات بقاعة سينما “إسبانيول”. وعبر إيكو عن سعادته الكبيرة بتجاوب جمهوره مع ما قدمه من خلال تقاسم صور من أجوائه مع متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي. وجاء في رسالة شكر وجههاأكمل القراءة »

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