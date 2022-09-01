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ملف الصباح

جنسيات متعددة والهدف واحد

منذ دقيقتين
بعضهم يبحث عن تجربة حياة وعن واقع اقتصادي أفضل وآخرون هربوا من الخراب يصعب الاستقرار في المغرب دون زواج أو دراسة، فجل الأشخاص الذين يأتون سياحة من دول المشرق والخليج العربي، يعجبون بهذه الدولة التي تكتنز أسرارا لم تصل إلى سكان الشرق، وظلت خفية عنهم، ولا يصلهمأكمل القراءة »

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