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مجتمع

أم الربيع… بوادر الموت

منذ 13 ثانية
انسداد مصب النهر تسبب في خسارة كبيرة للسكان والصيادين لم يعد نهر أم الربيع القادم من عيون الأطلس، والحاط الرحال بحاضنة أزمور، كما كان، مزهوا بنضارة وخضرة ضفتيه، مفتخرا بجريانه الذي لم يكن لينقطع، وبأسماكه التي كانت في وقت من الأوقات تصدر إلى البرتغال. شاخ النهر وبدأتأكمل القراءة »

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منذ 13 ثانية


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