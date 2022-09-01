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أســــــرة

وصفات‭ ‬مع‭ ‬كراميلا‭: ‬‭”‬إيكلير‭” ‬بكريمة‭ ‬الكاسترد

منذ 5 دقائق
المقادير‮ ‬ 250‭  ‬غراما‭ ‬من‭ ‬الدقيق ملعقة‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬السكر 75‭  ‬غراما‭ ‬من‭ ‬الزبدة 75‭  ‬مليلترا‭ ‬من‭ ‬الزيت 330‭  ‬مليلترا‭ ‬من‭ ‬الحليب القليل‭ ‬من‭ ‬الملح 6‭ ‬بيضات مقادير‭ ‬كريمة‭ ‬الكاسترد‭:‬ نصف‭ ‬لتر‭ ‬من‭ ‬الحليب 2‭  ‬ملاعق‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬السكر ‭ ‬2‭  ‬ملاعق‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬بودرة‭ ‬كريم‭ ‬باتسيير فانيلاأكمل القراءة »

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