أســــــرة
وصفات مع كراميلا: ”إيكلير” بكريمة الكاسترد
المقادير 250 غراما من الدقيق ملعقة كبيرة من السكر 75 غراما من الزبدة 75 مليلترا من الزيت 330 مليلترا من الحليب القليل من الملح 6 بيضات مقادير كريمة الكاسترد: نصف لتر من الحليب 2 ملاعق كبيرة من السكر 2 ملاعق كبيرة من بودرة كريم باتسيير فانيلاأكمل القراءة »
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