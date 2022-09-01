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منذ دقيقتين
‭‬حقيبة إن‭ ‬اختيار‭ ‬الحقيبة‭ ‬المدرسية‭ ‬أحد‭ ‬أهم‭ ‬استعدادات‭ ‬العودة‭ ‬إلى‭ ‬المدارس،‭ ‬لأنها‭ ‬لا‭ ‬تفارق‭ ‬التلاميذ‭ ‬طيلة‭ ‬فترة‭ ‬وجودهم‭ ‬في‭ ‬المدرسة،‭ ‬وقد‭ ‬تكون‭ ‬ثقيلة‭ ‬وتسبب‭ ‬مشاكل‭ ‬في‭ ‬العمود‭ ‬الفقري‭ ‬وآلام‭ ‬في‭ ‬الظهر‭ ‬والعنق‭ ‬والكتفين،‭ ‬كما‭ ‬أنها‭ ‬قد‭ ‬تكون‭ ‬مصدرا‭ ‬لنقل‭ ‬العدوى‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬عدم‭ ‬الاهتمام‭ ‬بنظافتها‭. ‬وينصح‭ ‬بشراء‭أكمل القراءة »

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منذ دقيقتين


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