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نصائح
حقيبة إن اختيار الحقيبة المدرسية أحد أهم استعدادات العودة إلى المدارس، لأنها لا تفارق التلاميذ طيلة فترة وجودهم في المدرسة، وقد تكون ثقيلة وتسبب مشاكل في العمود الفقري وآلام في الظهر والعنق والكتفين، كما أنها قد تكون مصدرا لنقل العدوى في حال عدم الاهتمام بنظافتها. وينصح بشراءأكمل القراءة »
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