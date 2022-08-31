وطنية
أربعة مرشحين للانتخابات الجزئية بآسفي
يبدو أن السباق نحو الانتخابات الجزئية لشغل مقعد برلماني شاغر بآسفي، بدأ يشتد أكثر، مع اقتراب موعد الاقتراع المحدد في 29 شتنبر المقبل، كما بدت ملامح المرشحين تبرز أكثر، سيما بعدما أكدت مصادر مطلعة لـ «الصباح»، تراجع ياسين الكردودي عن الترشح باسم الاستقلال، والذي يتجه نحو دعمأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا