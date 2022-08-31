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وطنية

أربعة مرشحين للانتخابات الجزئية بآسفي

منذ 4 دقائق
يبدو أن السباق نحو الانتخابات الجزئية لشغل مقعد برلماني شاغر بآسفي، بدأ يشتد أكثر، مع اقتراب موعد الاقتراع المحدد في 29 شتنبر المقبل، كما بدت ملامح المرشحين تبرز أكثر، سيما بعدما أكدت مصادر مطلعة لـ «الصباح»، تراجع ياسين الكردودي عن الترشح باسم الاستقلال، والذي يتجه نحو دعمأكمل القراءة »

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منذ 4 دقائق


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